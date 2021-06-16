Шпионаж за сотрудниками: IKEA во Франции оштрафована на 1 млн евро

Суд обязал французское подразделение шведского мебельного гиганта IKEA выплатить штраф в размере 1 млн евро за шпионаж за собственными сотрудниками и недовольными клиентами. Как указывается в постановлении суда в Версале во вторник, 15 июня, компания с 2009 по 2012 годы занималась незаконной проверкой банковских счетов своих сотрудников и кандидатов на работу, а также с помощью сотрудников полиции и частных детективов собирала данные на покупателей, с которыми возникали конфликтныеп ситуации.

В общей сложности на скамье подсудимых оказались 15 человек, среди которых топ-менеджеры подразделения, руководители магазинов и сотрудники полиции. В итоге суд признал виновнымбывшего исполнительного директора IKEA во Франции Жана-Луи Байо и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч евро. Еще один бывший ответственный сотрудник получил 18 месяцев условно и штраф в размере 10 000 евро.

Во французском подразделении Ikea ответили на запрос агентства dpa, что компания приняла к сведению решения суда. В компании всегда решительно осуждали те или иные деяния, которые противоречат ценностям и этическим принципам фирмы. Компания официально принесла извинения и объявила о реформе, которая позволит не допустить подобных происшествий впредь.