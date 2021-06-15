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Суды стран Евросоюза имеют право рассматривать жалобы на Facebook
13:27 15.06.2021 |
Ведомства по защите личных данных граждан стран Евросоюза могут обращаться в национальные судебные инстанции с жалобами в отношении компаний, главный офис которых находится в другом государстве. Такое решение вынес Суд Европейского Союза в Люксембурге во вторник, 15 июня. Оно касается заявлений на нарушения европейского Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который служит условием работы компаний на рынке Европы.
В суд ЕС обратился Апелляционный суд Брюсселя, на рассмотрение которого поступила жалоба властей к структурам американской компании Facebook. В частности, бельгийские власти заподозрили Facebook в незаконном сборе и передаче данных пользователей из Бельгии, в том числе cookies - фрагментов данных, отправленных веб-сервером и хранимых на компьютерах пользователей.
Ответчики заявили, что бельгийский регулятор утратил право участвовать в судебном разбирательстве по вопросам трансграничной обработки данных, так как после вступления GDPR в силу в мае 2018 года эти полномочия перешли Ирландской Комиссии по защите данных (DPC), руководящему надзорному органу в ЕС.
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