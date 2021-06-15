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В США расследуют шпионаж Минюста за членами Конгресса и журналистами
11:26 15.06.2021 |
Комитет по делам юстиции Палаты представителей Конгресса США приступает к расследованию предполагаемой слежки за конгрессменами и журналистами со стороны министерства юстиции. Инциденты могут быть не связаны между собой, но и в таком случае вызывают серьезное беспокойство по поводу соблюдения конституции и принципа разделения властей, заявил председатель комитета Джеррольд Надлер в понедельник, 14 июня.
Он не исключил, что эпизоды представляют собой попытку администрации 45-го президента США Дональда Трампа бороться с его политическими противниками. Необходимо выяснить истинный масштаб "непростительного злоупотребления властью" и привлечь виновных к ответственности, подчеркнул Надлер.
По данным СМИ, Минюст во время пребывания республиканца Трампа на посту главы Белого дома втайне получал доступ к данным телефонных разговоров репортеров и данным ряда конгрессменов от Демократической партии. Конгрессу следует сделать так, чтобы шпионаж за органом законодательной власти или массмедиа со стороны министерства был "крайне труден или невозможен", подчеркнул Надлер.
Генпрокурор США встретился с рядом СМИ
Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд в этот же день встретился с представителями изданий The New York Times, The Washington Post и телекомпании CNN для обсуждения возможных нововведений в нормативные акты.
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