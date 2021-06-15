Американское правительство намерено использовать все ресурсы для вытеснения китайских компаний с рынка 5G-технологий

Если раньше США ограничивались преимущественно угрозами и уговорами, то теперь в действие вводятся специальные программы, предусматривающие преференции и специальное обучение для тех, кто откажется от сотрудничества с КНР.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, для стран, готовых перейти в торговой войне на сторону США, предусмотрены финансовые стимулы, а для политиков из стран Центральной и Восточной Европы и развивающихся государств будут организованы специальные тренинги - не считая учебных материалов, которые будут доступны желающим наиболее безболезненно отказаться от китайских 5G-технологий.

Главная цель - не допустить строительство мобильных 5G-сетей на основе китайского оборудования производства Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. По данным американских властей, в ближайшие месяцы и годы будут организованы специальные тренинги для политиков, регуляторов и научных сотрудников, причастных к внедрению мобильных сетей. Проект будет реализован под эгидой Министерства торговли США.

Для тех, кто желает ознакомиться с опытом других стран, власти США готовят справочник, в котором на примере Великобритании и других союзников разбирается, как вводить ограничения на использование китайского телекоммуникационного оборудования.

Так называемая «Большая семёрка» уже обнародовала информацию о строительстве глобальной инфраструктуры - Build Back Better World. Она позиционируется, как альтернатива китайскому проекту Belt and Road, предусматривающему инвестиции КНР в инфраструктурные проекты по всему миру. При этом новый проект США не является частью инициативы «Семёрки» - Соединённые Штаты уделяют особое внимание вопросу строительства телекоммуникационных сетей, в случае использования китайского оборудования повышающих риски кибершипионажа и других угроз.

В Конгрессе США республиканцы и демократы, забыв разногласия, подготовили законопроект, принятие которого позволит европейским странам получать помощь при покупке «некитайского» сетевого оборудования. Это уже пиковая стадия экономической войны - кампания, поощряющая отказ от оборудования Huawei, была организована ещё несколько лет назад. Успех оказался частичным - если Германия отказалась запрещать оборудование Huawei, то страны вроде Великобритании поспешили последовать настоятельным просьбам «старшего партнёра».

Хотя оборудование Huawei и других китайских производителей обычно дешевле, чем выпускаемое конкурентами вроде Ericsson и Nokia, в США настаивают, что кибербезопасность важнее сиюминутной выгоды, а 5G-технологии плотно интегрированы практически во все сферы жизни - от автоматизированных заводов до встроенных персональных датчиков сердечного ритма. В то же время Huawei и другие компании утверждают, что они не связаны с китайскими властями и их оборудование не будет использовано для шпионажа.

В прошлом месяце США одержали крупную победу, выделив Эфиопии кредит в размере 500 миллионов долларов для создания сетевой 5G-инфраструктуры по всей стране, вытеснив китайских конкурентов. Закон пока запрещает американским властям давать аналогичные займы в бедных странах Европы, которые, однако, недостаточно бедны для того, чтобы считаться «развивающимися». Тем не менее в закон уже внесли некоторые исключения, а в дальнейшем обе партии готовы отнести к их числу и закупки телекоммуникационного оборудования. Ожидается, что поправки будут приняты уже в текущем году.

По данным The Wall Street Journal, многие европейские страны «скептически» относятся к китайскому оборудованию. В 2019 году Польша задержала представителя Huawei по подозрению в шпионаже, а правительства Румынии и прибалтийских государств предприняли конкретные шаги по ограничению использования оборудования Huawei. Определённые меры предпринимаются и в Чехии.

Тем не менее Huawei пока находит поддержку даже в сердце Европы. В Венгрии разместился новый исследовательский центр разработчика, аналогичный с прошлого года заработал и в Сербии. Многие страны участвуют в китайской инициативе, предусматривающей инвестиции КНР в строительство дорог, портов и прочей инфраструктуры.