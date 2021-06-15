Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американское правительство намерено использовать все ресурсы для вытеснения китайских компаний с рынка 5G-технологий
09:22 15.06.2021 |
Если раньше США ограничивались преимущественно угрозами и уговорами, то теперь в действие вводятся специальные программы, предусматривающие преференции и специальное обучение для тех, кто откажется от сотрудничества с КНР.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, для стран, готовых перейти в торговой войне на сторону США, предусмотрены финансовые стимулы, а для политиков из стран Центральной и Восточной Европы и развивающихся государств будут организованы специальные тренинги - не считая учебных материалов, которые будут доступны желающим наиболее безболезненно отказаться от китайских 5G-технологий.
Главная цель - не допустить строительство мобильных 5G-сетей на основе китайского оборудования производства Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. По данным американских властей, в ближайшие месяцы и годы будут организованы специальные тренинги для политиков, регуляторов и научных сотрудников, причастных к внедрению мобильных сетей. Проект будет реализован под эгидой Министерства торговли США.
Для тех, кто желает ознакомиться с опытом других стран, власти США готовят справочник, в котором на примере Великобритании и других союзников разбирается, как вводить ограничения на использование китайского телекоммуникационного оборудования.
Так называемая «Большая семёрка» уже обнародовала информацию о строительстве глобальной инфраструктуры - Build Back Better World. Она позиционируется, как альтернатива китайскому проекту Belt and Road, предусматривающему инвестиции КНР в инфраструктурные проекты по всему миру. При этом новый проект США не является частью инициативы «Семёрки» - Соединённые Штаты уделяют особое внимание вопросу строительства телекоммуникационных сетей, в случае использования китайского оборудования повышающих риски кибершипионажа и других угроз.
В Конгрессе США республиканцы и демократы, забыв разногласия, подготовили законопроект, принятие которого позволит европейским странам получать помощь при покупке «некитайского» сетевого оборудования. Это уже пиковая стадия экономической войны - кампания, поощряющая отказ от оборудования Huawei, была организована ещё несколько лет назад. Успех оказался частичным - если Германия отказалась запрещать оборудование Huawei, то страны вроде Великобритании поспешили последовать настоятельным просьбам «старшего партнёра».
Хотя оборудование Huawei и других китайских производителей обычно дешевле, чем выпускаемое конкурентами вроде Ericsson и Nokia, в США настаивают, что кибербезопасность важнее сиюминутной выгоды, а 5G-технологии плотно интегрированы практически во все сферы жизни - от автоматизированных заводов до встроенных персональных датчиков сердечного ритма. В то же время Huawei и другие компании утверждают, что они не связаны с китайскими властями и их оборудование не будет использовано для шпионажа.
В прошлом месяце США одержали крупную победу, выделив Эфиопии кредит в размере 500 миллионов долларов для создания сетевой 5G-инфраструктуры по всей стране, вытеснив китайских конкурентов. Закон пока запрещает американским властям давать аналогичные займы в бедных странах Европы, которые, однако, недостаточно бедны для того, чтобы считаться «развивающимися». Тем не менее в закон уже внесли некоторые исключения, а в дальнейшем обе партии готовы отнести к их числу и закупки телекоммуникационного оборудования. Ожидается, что поправки будут приняты уже в текущем году.
По данным The Wall Street Journal, многие европейские страны «скептически» относятся к китайскому оборудованию. В 2019 году Польша задержала представителя Huawei по подозрению в шпионаже, а правительства Румынии и прибалтийских государств предприняли конкретные шаги по ограничению использования оборудования Huawei. Определённые меры предпринимаются и в Чехии.
Тем не менее Huawei пока находит поддержку даже в сердце Европы. В Венгрии разместился новый исследовательский центр разработчика, аналогичный с прошлого года заработал и в Сербии. Многие страны участвуют в китайской инициативе, предусматривающей инвестиции КНР в строительство дорог, портов и прочей инфраструктуры.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы заводят доллар под гособлигации в расчете на резкое укрепление гривны
|Банковая идет ва-банк: Почему Кулеба просит немцев выиграть войну вместо Украины
|Александр Черненко: Звездный час Тимошенко на теме рынка земли уже прошел
|В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай возмущен критикой со стороны НАТО
|Американское правительство намерено использовать все ресурсы для вытеснения китайских компаний с рынка 5G-технологий
|Израиль отменил масочный режим
|В Будапеште протестовали против закона о гей-пропаганде
|Эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных
|G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая
Это интересно
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается
|Geely намекнула на дизайн будущих моделей концепт-каром Vision Starburst
|Avolon и Vertical Aerospace объявляют о крупнейшем в мире заказе электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов
|Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW для работы над своим электромобилем
|Google ускорила разработку чипов с месяцев до шести часов с помощью ИИ