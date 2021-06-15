В Будапеште протестовали против закона о гей-пропаганде

В Будапеште прошли протесты против закона, запрещающего "рекламу" гомосексуализма и смены пола для несовершеннолетних. Перед зданием парламента в понедельник, 14 июня, собрались около 5 тысяч человек с радужными флагами. Закон может быть принят парламентом уже во вторник.

Законопроект был направлен в парламент в минувший четверг партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он разом запретит как образовательные проекты, раскрывающие тему гомосексуальности, так и рекламу крупных компаний, демонстрирующих солидарность с ЛГБТ.

Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

1 июня 2013 года сразу во втором и в окончательном третьем чтениях Государственная дума России приняла закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". В конце июня его подписал президент России Владимир Путин.