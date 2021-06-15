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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая

23:17 14.06.2021 |

Мир

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая

 

Встреча G7 в британском графстве Корнуолл стала "первым саммитом коалиции против Китая". Одновременно она продемонстрировала "слабость сотрудничества в рамках БРИКС", уверен немецкий политолог профессор Хериберт Дитер (Heribert Dieter). Эти два тезиса он вынес в заголовок и подзаголовок статьи, опубликованной на сайте берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент ФРГ, так и Евросоюз.

Саммит G7 в Корнуолле породил расширенный формат G7+

Почему вдруг немецкий ученый вспомнил про группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), о которой в последние полтора года мало что было слышно, да еще в связи с состоявшимся 11-13 июня саммитом "Группы семи" ("большой семерки", G7)? Потому что участниками встречи в британском курортном местечке Карбис-Бэй были не только лидеры ведущих индустриальных держав Запада, а также ЕС, но и официально приглашенные делегации двух членов БРИКС - Индии и Южной Африки, а также Австралии и Южной Кореи.

Мировые СМИ не уделили этому аспекту большого внимания, в том числе, возможно, и потому, что индийский премьер-министр Нарендра Моди из-за сложной эпидемиологической ситуации в своей стране был вынужден ограничиться виртуальным участием. В то же время в экспертных кругах Германии сам факт приглашения лидеров этих четырех стран расценили как знаковое событие.

Так, другой внешнеполитический специалист SWP профессор Ханнс Мауль (Hanns Maull) считает, что возникновение формата G7+ расширит возможности "противостоять влиянию Китая в таких, к примеру, международных организациях, как Совет по правам человека ООН в Женеве". Ведь приглашая в Карбис-Бэй лидеров четырех государств из Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, хозяин саммита британский премьер Борис Джонсон "особо подчеркнул общую приверженность этих стран демократическому строю", напомнил ученый в другой статье на сайте берлинского фонда.

Немалые надежды с неформальным расширением G7 связывает и координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer). "У китайцев ведь почти нет союзников, а у нас они есть. Тесный союз с демократическими странами в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего - с Австралией, Японией, Индией и Южной Кореей, расширит наши стратегические возможности", - написал политик консервативной партии ХДС в статье для портала t-online.

Военно-политическая организация Quad как тихоокеанский вариант НАТО

Но стоит ли говорить об ослаблении и чуть ли не о фактическом распаде группы БРИКС всего лишь на основании того, что два ее члена решили поучаствовать в престижном саммите G7, тем более что их пригласила Великобритания, с которой Индия и Южная Африка имеют давние и прочные связи? Хериберт Дитер убежден, что факт индийского участия в подготовке и проведении саммита, пусть даже в виртуальном формате, "трудно переоценить".

"Индия очень долго настаивала на том, что она не принадлежит к "западному лагерю". Она традиционно была членом Движения неприсоединения с тесными связями как с бывшим Советским Союзом, так и с Китайской Народной Республикой. Однако в последние годы это изменилось. Мы видим фундаментальный сдвиг во внешнеполитической ориентации Индии. Теперь индийские политики недвусмысленно позиционируют свою страну на стороне Запада", - подчеркнул профессор Дитер в беседе с DW.

Главная причина тому - глубокий конфликт между Индией и Китаем, который приводил уже даже к вооруженным столкновениям с ранеными и убитыми, пояснил эксперт SWP. В этой связи, отметил он, "весьма симптоматично расширение военного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе между США, Японией, Австралией и Индией в рамках группы Quad, которую некоторые называют тихоокеанской НАТО".

На растущее значение этой военно-политической организации, полное название которой - Четырехсторонний диалог по безопасности, указывает и профессор Ханнс Мауль: "Стремление Китая опрокинуть региональный расклад сил в Восточной Азии и стать там доминирующей державой вместо США привело к интенсификации сотрудничества в сфере дипломатии и политики безопасности в рамках Quad".

В перспективе, полагает эксперт, к этой организации могут присоединиться Южная Корея и некоторые государства АСЕАН, например, Вьетнам и Филиппины. "Можно представить себе и участие некоторых европейских государств, ведь теперь Китаем занимается уже и НАТО", - указывается в статье Ханнса Мауля.

ЕС и Индия хотят создать гигантскую зону свободной торговли

Однако новое стратегическое позиционирование Индии предполагает не только расширение военного взаимодействия с западными странами, прежде всего - с США. "Индия хочет и более тесного экономического сотрудничества с Западом", - указал в беседе с DW Хериберт Дитер. Он напомнил, что 8 мая состоялся виртуальный саммит ЕС-Индия (уже второй за десять месяцев), на котором индийская сторона предложила возобновить прерванные в 2013 году переговоры о создании зоны свободной торговли, которая охватывала бы почти два миллиарда человек.

В ЕС считают, что в свое время переговоры зашли в тупик из-за того, что прошлое индийское правительство стремилось максимально ограничить доступ на свой рынок европейских товаров и услуг, сообщает из Брюсселя немецкая телекомпания ARD. Нынешний премьер Нарендра Моди тоже является сторонником протекционизма, однако в новой ситуации он, похоже, готов идти на уступки.

Так, в индийском руководстве, по словам Хериберта Дитера, весьма недовольны ростом китайских инвестиций в Пакистане, с которым у Индии давние напряженные отношения. В случае создания зоны свободной торговли с ЕС, по данным ARD, европейские фирмы могли бы оказать Индии финансовое и техническое содействие при реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство железных дорог и прокладка линий электропередачи. В Брюсселе прямо говорят о том, что видят в сближении с Индией взаимовыгодную возможность создать противовес растущему влиянию Китая, указывает телекомпания.

БРИКС как амбициозный политический проект потерпела крах

Очевидный разворот Индии в сторону Запада не сулит БРИКС ничего хорошего, ведь две крупнейшие страны в этой группе - Китай и Индия - теперь больше не партнеры, а геополитические конкуренты, и "это будет чрезвычайно осложнять дальнейшее развитие сотрудничества", прогнозирует Хериберт Дитер. Тем более, напомнил он, что про те пять государств, которые образовали БРИКС, уже и раньше говорили: их мало что объединяет, кроме амбиций.

Однако из амбициозного плана создать контрпроект к западной "большой семерке" ничего не вышло, и теперь последними столпами БРИКС остались КНР и Россия, считает эксперт SWP. Ведь Индия явно взяла сторону Запада в противостоянии с Китаем, Южная Африка потянулась к G7, а Бразилия "при чрезвычайно консервативном президенте Жаире Болсонару, который относится к Китаю куда более скептически, чем его предшественники, тоже не проявляет большого интереса выйти из формирующегося сейчас западного лагеря, критически настроенного по отношению к КНР, чтобы слиться с конкурирующей группой", отметил Хериберт Дитер.

Он допускает, что отложенный саммит группы БРИКС, в которой в этом году председательствует как раз Индия, все же состоится, но "это скорее будет встреча политиков, которые толком не знают, как им быть друг с другом, ведь теперь четко видно: нет тех факторов, которые сплачивали бы эту группу - нет ни общих ценностей, ни общей экономической политики".

При этом эксперт SWP не исключает, что сама по себе организация БРИКС продолжит существование и будет сотрудничать при финансировании проектов экономического развития, в сфере образование или, скажем, производства вакцин. "Но ведь первоначально это был политический проект с целью играть весомую роль в мире! Об этом теперь уже и речи нет", - подытожил профессор Хериберт Дитер.
По материалам: Deutsche Welle
 

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