В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей

Представители Международного валютного фонда (МВФ) считают, что правительству Норвегии следует обложить налогом дорогие электромобили. Если такое решение все-таки примут, взимать их будут с владельцев Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Audi и, конечно, же Tesla. По мнению экономистов, это снизить нагрузку на бюджет и поможет компенсировать часть расходов на стимулирование спроса на электрокары.

В настоящее время покупатели электромобилей в Норвегии освобождены от уплаты всех налогов, предусмотренных для владельцев автомобилей с ДВС. И это сказывается на продажах. В прошлом году доля новых батарейных машин составила 54 процента, что стало мировым рекордом. Однако поддержка «зеленых» инициатив больно бьет по бюджету Норвегии: в прошлом году из-за них правительство недополучило 19,2 миллиарда норвежских крон (2,3 миллиарда долларов) в виде налогов.

Снизить нагрузку, по мнению МВФ, поможет введение налогов для владельцев дорогих электромобилей стоимость 600 тысяч крон (5,2 миллиона рублей) и выше. Кроме того, предлагается субсидировать утилизацию бензиновых и дизельных автомобилей при замене их электромобилями, а также повысить сборы, взимаемые с машин, загрязняющих окружающую среду. Все эти меры в какой-то степени улучшат адресность льгот (сейчас наибольшие субсидии получают покупатели с высоким доходом) и усилят положительное воздействие на окружающую среду.