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Аналитики JPMorgan усомнились в преимуществах биткоина для экономики Сальвадора
13:36 14.06.2021 |
Признание Сальвадором биткоина в качестве законного средства расчетов не принесет государству особой экономической выгоды, считают аналитики финансового холдинга JPMorgan. Заявление опубликовано в новой заметке для инвесторов от 11 июня.
Аналитики подчеркнули, что такое решение может поставить под угрозу переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). 11 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил о связанных с легализацией биткоин-платежей рисках и регуляторных проблемах.
«Как и в случае с долларизацией в начале 2000, не похоже, чтобы этот шаг был продиктован опасениями по поводу стабильности. Он больше ориентирован на рост. Однако сложно увидеть какие-либо ощутимые преимущества для экономики от принятия биткоина в качестве второй формы законного платежного средства», - отметили в JPMorgan.
Специалисты банка назвали более важным вопросом последствия для крупных экономик, включая их налоговое, банковское и финансовое регулирование.
«Эти меры могут быть осложнены, если это является началом широкого тренда среди небольших государств, находящихся в похожей ситуации», - добавили аналитики.
Глава инновационного хаба Банка международных расчетов (BIS) Бенуа Кере назвал легализацию биткоин-платежей в Сальвадоре «интересным экспериментом», сообщает Reuters.
«Мы не считаем, что биткоин прошел тестирование в качестве платежного средства. Биткоин - спекулятивный актив, который должен регулироваться соответствующим образом», - пояснил топ-менеджер BIS.
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