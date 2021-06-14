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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Санкции США на рублевый государственный долг России вступили в силу
09:44 14.06.2021 |
Сегодня вступили в силу санкции США, которые запрещают американским инвесторам принимать участие в первичном размещении новых российских рублевых гособлигаций.
С 14 июня этот запрет распространяется на все американские финансовые учреждения.
15 апреля указ о запрете на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые выпущены после 14 июня 2021 года, подписал Джо Байден.
Финансовые учреждения США по-прежнему смогут осуществлять сделки с государственными бондами РФ на вторичном рынке.
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