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Немецкие «Зеленые» официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры
09:20 14.06.2021 |
Съезд немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" официально выдвинул кандидатом в канцлеры сопредседателя политической силы Анналену Бербок.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, в поддержку кандидатуры Бербок высказались 678 из 688 делегатов съезда. Сам съезд происходил онлайн.
Кроме того, было определено, что партийный список на выборах в Бундестаг вместе с Бербок возглавит другой сопредседатель политической силы - Роберт Габек.
Бербок поблагодарила однопартийцев за поддержку и назвала голосования проявлением солидарности, указав также на то, что допустила некоторые ошибки в последние месяцы.
Напомним, "Зеленые" номинировали Бербок в качестве кандидата в канцлеры в апреле этого года. Тогда партия захватила лидерство в симпатиях немцев. Однако, за последние недели популярность Зеленых несколько снизилась. По данным опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF и обнародован 10 июня, блок ХДС / ХСС лидирует, имея поддержку 28% избирателей, тогда как "Зеленые" - лишь 22%.
Еще больший разрыв фиксирует опрос, проведенный по заказу канала ARD: консерваторы - 28%, "Зеленые" - 20%.
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