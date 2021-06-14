Финансовые новости
- |
- 14.06.21
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем
08:35 14.06.2021 |
Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) "глубоко обеспокоены" продолжающимися нарушениями белорусскими властями прав человека, фундаментальных свобод и международного права. В качестве примера они приводят инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, арест независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй (графство Корнуолл).
"Мы будем вести совместную работу для привлечения виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - подчеркивается в заявлении "большой семерки".
"Лукашенко должен изменить курс"
G7 призвала режим Александра Лукашенко "изменить курс" и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Большая семерка" также настаивает на том, чтобы власти Беларуси "вступили в конструктивный диалог со всеми слоями общества" и "провели новые свободные и справедливые выборы", подчеркивается в заявлении.
Московский механизм предоставляет государствам-участникам возможность направить в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Процедура уже применялась в отношении Беларуси в 2011 году. До этого ОБСЕ запускала механизм в 2018 году - в отношении России. Тогда ставилась цель расследовать нарушения прав человека в Чечне. В сентябре 2020 года 17 государств-участников ОБСЕ инициировали отправку экспертов в Минск для мониторинга ситуации с усилением давления властей в свете массовых протестов после выборов президента.
Тихановская назвала, кого нужно включить в санкционный список
Ранее одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung выразила уверенность, что странам Запада необходимо расширить санкционный список по Беларуси. "В перечень следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркивала она.
До этого, 23 мая, лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. После посадки самолета Ryanair в Минске, вопреки поступавшим ранее сообщениям, бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны белорусский блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.
Совет ЕС после инцидента призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. В Украине появится новый ударный беспилотник RAM ІІ
|Курченко на Юрченко. Что означает смена управляющего промышленностью ОРДЛО
|Иностранцы 11 июня обвалили курс доллара на межбанке под покупку гособлигаций на следующей неделе
|«Механизм быстрого реагирования». Как США накажут Зеленского за коррупцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Аналитики JPMorgan усомнились в преимуществах биткоина для экономики Сальвадора
|Санкции США на рублевый государственный долг России вступили в силу
|Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас
|Немецкие «Зеленые» официально выдвинули Бербок кандидатом в канцлеры
|Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов
Это интересно
|Рынок дополненной и смешанной реальности к 2026 году достигнет 175 млрд долларов
|Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW для работы над своим электромобилем
|Google ускорила разработку чипов с месяцев до шести часов с помощью ИИ
|Microsoft рассказала о ближайшем будущем игрового направления
|В Норвегии разрабатывают морскую ветроэнергетическую установку нового типа
|ФБР разработало анонимный мессенджер. В ловушку попали сотни преступников
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети