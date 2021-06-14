G7: Россия является стороной конфликта в Восточной Украине, а не посредником

Совместное фото лидеров G7

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) призвали Россию "срочно расследовать и убедительно объяснить применение химического оружия на ее территории". Члены G7 настаивают и на том, чтобы Москва "прекратила систематические репрессии против независимого гражданского общества и средств массовой информации". Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй (графство Корнуолл).

Кроме того, от России потребовали привлечь к ответственности тех, кто, действуя на ее территории, совершает киберпреступления. Так, участники "семерки" ожидают, что Москва будет "выявлять, пресекать деятельность и привлекать к ответственности тех, кто в пределах ее границ проводит атаки с целью выкупа, злоупотребляет виртуальной валютой для отмывания этих средств и осуществляет другие киберпреступления".

"Россия является стороной конфликта в Восточной Украине, а не посредником"

Отдельная часть заявления посвящена войне на востоке Украины. G7 подтвердила свою поддержку "территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Москва в этой связи должна "ослабить напряженность" в регионе, действовать в рамках взятых на себя международных обязательств, а также отвести "российские войска и технику" от восточной границы Украины и с Крымского полуострова, подчеркивается в коммюнике.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся точки зрения, что Россия является стороной конфликта в Восточной Украине, а не посредником", - говорится далее в заявлении.

Члены "большой семерки" подтвердили поддержку "нормандского" процесса в интересах выполнения минских соглашений, а также призвали Москву и "поддерживаемые ей вооруженные формирования" вновь продемонстрировать свою приверженность прекращению огня.

G7 заинтересована в предсказуемых отношениях с Москвой

В целом от России потребовали прекратить "дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность", включая "вмешательство в демократические системы других стран". Вместе с тем страны "семерки" указали, что заинтересованы в "стабильных и предсказуемых отношениях с РФ" и будут продолжать взаимодействовать с ней "в областях, представляющих взаимный интерес".

Саммит G7 проходил в британском Корнуолле с 11 по 13 июня.