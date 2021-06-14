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Байден связал «низшую точку» в отношениях РФ и США с действиями Путина
08:15 14.06.2021 |
Президент США Джозеф Байден согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, заявившим, что отношения Москвы и Вашингтона достигли "низшей точки за последние годы". Об этом глава Белого дома сказал в воскресенье, 13 июня, общаясь с журналистами в британском Карбис-Бэй (графство Корнуолл), где завершился саммит "Группы семи".
"Я думаю, что он прав. Это - низшая точка, и это связано с его реакцией на (призывы. - Ред.) поступать в соответствии с международными нормами, чего во многих случаях он не делает", - подчеркнул Байден, комментируя позицию Путина.
Американский лидер напомнил, что еще до своего избрания на пост президента США обещал ознакомиться с тем, был ли Владимир Путин вовлечен в попытки повлиять на американские выборы. "Я проверил, у меня был доступ ко всем разведданным, - он был вовлечен в эту деятельность", - указал Байден.
"Позиция США будет "предельно ясной"
Глава Белого дома также подчеркнул, что его позиция будет "предельно ясной" на переговорах с российским лидером в Женеве 16 июня. При этом Джозеф Байден пояснил решение не проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. "Это не конкурс того, кто лучше выступит на пресс-конференции или попытается поставить другого в неловкое положение, - сказал глава американского государства. - Для меня главное - четко обозначить условия для улучшения отношений с Россией. Мы не ищем конфликта".
Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, почему российский лидер не изменил свою политику, несмотря на серию санкций Запада, Байден сказал: "Это - Владимир Путин". "Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед обществом", - добавил президент.
Вашингтон рассматривает переговоры с Россией "не как поощрение"
О том, что отношения России и США опустились до "низшей точки за последние годы", российский президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC, фрагмент которого был показан 11 июня.
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан ранее отмечал, что Вашингтон рассматривает переговоры с РФ "не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей".
Саммит в Женеве: проблемы ядерной стабильности и кибербезопасности
Представитель Белого дома, в свою очередь, уточнил, что, по мнению американского лидера, отдельная пресс-конференция для каждого из политиков - "подходящий формат, чтобы четко проинформировать свободные СМИ о темах, которые были подняты на встрече".
Джозеф Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня на вилле La Grange на Женевском озере. Они обсудят вопросы стратегической ядерной стабильности, состояние отношений между США и Россией и проблемы кибербезопасности.
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