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Американский миноносец направляется в Черное море
10:40 11.06.2021 |
Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием "USS Laboon" военно-морских сил США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности, сообщается в блоге Военно-морских сил США в Европе и Африке (Шестого флота США) в Twitter.
"USSLaboon (DDG58) взял курс на север в Черное море для проведения операций по морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море!", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.
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