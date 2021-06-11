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Россия выходит из меморандума по «открытой суше» с США
09:50 11.06.2021 |
Москва прекращает применение Меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши". Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустинам опубликовано на официальном интернет-портале деловой информации в среду, 10 июня.
Меморандум по "открытой суше" действовал с 1992 года. В соответствии с документом стороны упразднили понятие "закрытых районов" и сняли с дипломатов ограничения на передвижение по территории стран, где они работали, за исключением объектов и мест, требующих для посещения специального разрешения.
О планах по выходу из меморандума в России сообщили в апреле 2021 года, после введения США очередного пакета санкций против Москвы.
Выход России из Договора по открытому небу
Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, разрешавшего полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам без долгосрочного уведомления.
США вышли из Договора по открытому небу в конце 2020 года. Они объяснили это тем, что Россия постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в нарушениях Вашингтон.
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