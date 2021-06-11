Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бундестаг отклонил резолюцию «зеленых» о смене курса в отношении РФ
08:52 11.06.2021 |
Бундестаг отклонил резолюцию партии "Союз-90"/ "зеленые" о смене политического курса Германии в отношении России и отказе от строительства газопровода "Северный поток - 2". Голосование по этой инициативе состоялось в среду, 10 июня.
По его итогам авторы резолюции - "зеленые", которые в сентябре рассчитывают прийти в ФРГ к власти на федеральном уровне, - оказались единственной партией, поддержавшей этот документ, следует из сообщения на сайте бундестага. Против выступили блок Христианско-демократическая партия (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левые. Представители Свободной демократической партии (СвДП) при голосовании воздержались.
В резолюции "зеленых" говорилось, в частности, что политический курс Германии должен быть "последовательно направлен на поддержку демократии и принципов правового государства в России, а также на формирование единой позиции Евросоюза по отношению к России". В то же время ответом на политику изоляции, которую, по мнению "зеленых", проводит Кремль, должно стать более интенсивное сотрудничество с Россией в таких областях, как развитие гражданского общества, молодежный и культурный обмен. Чтобы добиться этих целей, правительству ФРГ необходимо лоббировать на уровне ЕС облегчение выдачи соответствующих виз гражданам РФ, считают в партии.
Что касается газопровода "Северный поток - 2", то его необходимость для энергоснабжения Европы "зеленые" оспаривают. Кроме того, этот проект вредит климату, указано в резолюции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
ТОП-НОВОСТИ
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
|Доллар на межбанке 9 июня замедлил падение. Завтра ему собираются поднять курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Американский миноносец направляется в Черное море
|Россия выходит из меморандума по «открытой суше» с США
|Немецкие ядерные отходы останутся во Франции после многолетних переговоров
|Бундестаг отклонил резолюцию «зеленых» о смене курса в отношении РФ
|«Северный поток - 2»: США готовы вводить новые санкции
|Оператор «Северного потока - 2» заявил о «техническом завершении» первой нити
Это интересно
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов
|Bugatti представила новый гиперкар Chiron Super Sport
|Байден отменил ограничения Трампа против TikTok и WeChat
|Kia Sportage сменил поколение и радикально преобразился