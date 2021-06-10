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Европарламент выступил за жесткие санкции против режима Лукашенко
18:52 10.06.2021 |
Европарламент признал принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске "актом государственного терроризма". Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 10 июня. За нее проголосовали 626 евродепутатов, 16 высказались против, еще 36 воздержались, сообщает корреспондент DW. Дебаты о "систематических репрессиях" в Беларуси евродепутаты провели 8 июня.
Европарламент призвал Беларусь освободить Романа Протасевича
Говоря о посадке самолета и задержании журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги белорусскими властями, Европарламент отметил, что "считает это ужасающее действие нарушением международного права, являющимся актом государственного терроризма". "Перехват" гражданского авиалайнера "недвусмысленно демонстрирует, что режим (Александра Лукашенко. - Ред.) стал угрозой международному миру и безопасности", говорится в резолюции.
Задержание Протасевича, по мнению евродепутатов, должно послать "устрашающий сигнал всем противникам (Лукашенко. - Ред.), в особенности живущим за границей, в том, что режим намерен преследовать их, и что за границей они не в безопасности". Резолюция призывает "немедленно и без каких-либо условий" освободить Протасевича и Сапегу, а также всех политических заключенных и задержанных журналистов в Беларуси.
При этом в документе напомнили о более чем 34 тысячах задержаний за участие в протестах после президентских выборов 9 августа 2020 года и о 470 политических заключенных в Беларуси, среди которых семь несовершеннолетних. В резолюции указали и на 3000 "политически мотивированных уголовных дел", открытых против протестующих, а также 4600 заявлений о пытках и применении насилия. При этом "нет данных, указывающих на то, что белорусские власти расследуют тысячи сообщений о милицейской жестокости, поданных со средины августа 2020 года, или же убийства протестующих".
Европарламент требует немедленных санкций в отношении Беларуси
Резолюция подтвердила непризнание избрания Александра Лукашенко президентом Беларуси. "Европарламент рассматривает нынешний режим в Беларуси как нелегитимный, незаконный и уголовный". Евродепутаты призвали официальный ЕС ввести ряд санкций в отношении режима Лукашенко. В частности, Совет Евросоюза должен "как можно быстрее" добавить в санкционный список лица и организации, причастные к посадке самолета Ryanair в Минске.
Также резолюция просит Совет ЕС "с крайней степенью срочности" утвердить четвертый пакет санкций против лиц и организаций, "участвовавших или причастных к фальсификации выборов, репрессиям, пыткам, жестокому обращению и нарушению прав человека в Беларуси". При этом Европарламент призвал к санкциям против "намного большего количества белорусских чиновников, таких как прокуроров, судей и работников правоохранительных органов". Напомним, что до сих пор ЕС ввел санкции против 88 физических лиц и семи предприятий и учреждений. В придачу к этому в резолюции говорится, что следует начать работу над пятым пакетом санкций.
Выступил Европарламент и за быстрое принятие и внедрение экономических санкций, которые "должны быть значительными и иметь, насколько это возможно, немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических игроков, поддерживающих режим". Евродепутаты отметили, что имеют в виду как государственные предприятия, так и частные компании, "контролируемые режимом или тесно связанные с бизнес-интересами режима". Кроме этого, Европарламент призывает ввести секторальные санкции против нефтеперерабатывающего и деревообрабатывающего секторов, а также промышленности, выпускающей калийные удобрения и сталь. Содержится в резолюции и призыв временно отключить Беларусь от системы международных банковских переводов SWIFT.
Не забыли евродепутаты и о спорте, призвав УЕФА забрать права на трансляцию матчей Евро-2020 у Белтелерадиокомпании и передать их телекомпании БелСат. В резолюции призвали также приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и отстранить страну от европейских и международных турниров, а также Олимпийских игр в Токио.
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