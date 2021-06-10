Мелинда и Билл Гейтс оказались крупнейшими собственниками сельхоз земель в США

Билл и Мелинда Гейтс являются крупнейшими в США владельцами сельскохозяйственных земель и их земельный банк насчитывает 110 000 га. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные совместного расследования The Land Report и NBC News.

Супруги скупали земли на протяжении десятилетий через 22 компании, связанные с их инвестиционным фондом Cascade Investments. Сельхоз земли Гейтсов расположены в 18 штатах.

Согласно данным расследования, крупнейшие владения находятся в штате Луизиана - 29 000 га земли, на которых выращивают кукурузу, хлопок и рис. Еще 8000 га находится в штате Небраска, где выращивают сою. В штате Вашингтон - 5000 га, где в основном выращивают картофель для McDonald's. Также Гейтсы владеют землей в штате Флорида, где выращивают морковь.

В марте, во время интервью Reddit Билл Гейст признал, что имеет в собственности сельхоз земли, но решение об их покупке принимает его инвестиционный фонд.

По данным министерства сельского хозяйства США стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли составляет в среднем $7500. При этом, 50% американских фермеров не являются ее собственниками, а берут землю в аренду.

Согласно Bloomberg Billionaire Index по состоянию на 10 июня, Билл Гейтс занимает четвертую строчку в списке самых богатых людей планеты с состоянием $144 млрд.