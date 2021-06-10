ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2021-2022гг

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., сохранив неизменным прогноз на 2023 год.

Как ожидают в Европейском ЦБ, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 4,6%, в следующем - на 4,7%, а в 2023 году - на 2,1%.

В марте ЕЦБ прогнозировал рост ВВП соответственно на 4%, 4,1% и 2,1%.

Прогноз инфляции в регионе на 2021 год повышен Европейским Центробанком до 1,9% с 1,5%, на 2022 год - до 1,5% с 1,2%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,4%.

Повышение прогнозов инфляции на текущий и следующий год обусловлено, преимущественно, временными факторами, а также повышением стоимости энергоносителей, отмечают в ЕЦБ.