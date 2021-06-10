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«Вы из джунглей вышли». Слова президента Аргентины вызвали бурю возмущения в Бразилии
15:37 10.06.2021 |
Президент Аргентины Альберто Фернандес был вынужден извиниться за свои слова о бразильцах, "вышедших из джунглей". Неосторожная ремарка президента вызвала грандиозный скандал в Бразилии.
"Мексиканцы - потомки индейцев, бразильцы вышли из джунглей, а мы, аргентинцы, сошли с кораблей, и эти корабли пришли из Европы", - заявил Альберто Фернандес на встрече аргентинских бизнесменов с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Буэнос-Айресе.
К такому заключение Фернандес пришел не сам, он позаимствовал эту фразу из известной в Южной Америке песни. Но, как известно, из песни слова не выкинешь, фраза прозвучала в эфире бразильских телеканалов и вызвала бурю негодования в соцсетях и гневную реакцию политиков.
Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал в "Твиттере" фотографию, на которой он запечатлен вместе с представителями коренных бразильских племен, на нем - традиционный для этих племен головной убор. Фото сопровождается подписью: "СЕЛЬВА" ("Джунгли").
Сын бразильского президента конгрессмен Эдуарду Болсонару отреагировал на слова лидера Аргентины более резко: он назвал высказывание Фернандеса расистским и не преминул указать на переживаемые Аргентиной экономические проблемы, сравнив экономику этой страны с тонущим кораблем.
Президент Аргентины извинился за свои слова и заверил, что не хотел никого обидеть.
"Но если я кого-то обидел... я приношу свои извинения", - сказал Альберто Фернандес.
Он подчеркнул, что на самом деле для него этническое многообразие населения Аргентины - повод для гордости.
"В первой половине 20 века в нашу страну приехало более пяти миллионов иммигрантов, которые жили рядом с коренным населением. И мы гордимся этим разнообразием", - заявил Альберто Фернандес.
По словам президента Аргентины, вызвавшее возмущение высказывание - это не его слова, он лишь процитировал мексиканского поэта Октавио Паса.
Однако пользователи соцсетей указали на то, что на самом деле это строки из песни аргентинского музыканта Литто Неббиа, давним поклонником которого является Фернандес.
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