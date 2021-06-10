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В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег от телефонного и интернет-мошенничества. Министерство общественной безопасности заявило, что полиция задержала более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.
Это очередной этап общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег, которая получила названием Operation Card Breaking. На данный момент в рамках операции китайская полиция арестовала более 311 000 человек и ликвидировала 15 000 преступных организаций.
Преступники в сфере телекоммуникаций, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и взломанные банковские счета для отмывания денег через традиционную банковскую систему. В последнее время китайская полиция усилила наблюдение за коммерческими банками и черными рынками, что усложнило задачу для преступников.
Согласно официальному заявлению министерства, отмыватели денег взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере от 1,5 до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту через криптобиржи. Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейна усложнила властям отслеживание денег.
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