В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег

Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег от телефонного и интернет-мошенничества. Министерство общественной безопасности заявило, что полиция задержала более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.

Это очередной этап общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег, которая получила названием Operation Card Breaking. На данный момент в рамках операции китайская полиция арестовала более 311 000 человек и ликвидировала 15 000 преступных организаций.

Преступники в сфере телекоммуникаций, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и взломанные банковские счета для отмывания денег через традиционную банковскую систему. В последнее время китайская полиция усилила наблюдение за коммерческими банками и черными рынками, что усложнило задачу для преступников.

Согласно официальному заявлению министерства, отмыватели денег взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере от 1,5 до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту через криптобиржи. Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейна усложнила властям отслеживание денег.