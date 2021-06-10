Партия Меркель увеличивает отрыв от «Зеленых» в Германии - опрос

Правоцентристская коалиция христианских демократов и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) наращивает свое преимущество над "Зелеными" в рейтингах политических партий.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Опрос показал, что рейтинг ХДС/ХСС составляет 27% - рост на два пункта, в то время как уровень поддержки "Зеленых" упал на два пункта, до 22%.

Все остальные партии остались без изменений по сравнению с показателями прошлой недели. Социал-демократы и "Свободная демократическая партия" набирают по 14%, "Альтернатива для Германии" - 9%, а Левая партия - 6%.

Если эти цифры превратить в реальные голоса на сентябрьских выборах, были бы возможны три правительственные комбинации: ХДС/ХСС и "Зеленые"; так называемая светофорная коалиция "Зеленых", СДПГ и Свободных демократов; и коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП.

Отрыв кандидата от "зеленых" на пост канцлера Анналены Бербок от ее соперников Армина Лашета и Олафа Шольца уменьшился. По сравнению с предыдущей неделей она потеряла три пункта и уровень ее поддержки составляет 21%.

Лашета сейчас поддерживают 20% избирателей (1 пункт), а позиции Шольца улучшились до 16% (2).

Forsa дает статистическую погрешность в 2,5%.