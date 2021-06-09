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Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 5,6% в 2021г
08:50 09.06.2021 |
Мировой ВВП в 2021 году увеличится на 5,6%, прогнозируется в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах. Между тем многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, отмечается в сообщении.
Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.
"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода".
По мере ослабления кризиса в здравоохранении необходимо будет заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности, отметил также он.
Темпы роста ВВП США в 2021 году достигнут 6,8%, прогнозирует ВБ. Это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления связанных с пандемией ограничений. В других развитых странах в настоящее время также происходит укрепление экономик, хотя и не столь существенно.
Среди государств с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем - на 8,5% - ожидается в этом году в экономике Китая, что отразит удовлетворение отложенного спроса. В целом в данной группе прогнозируется рост ВВП на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары (без учета КНР - на 4,4%). Однако восстановление экономии многих стран тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также, в некоторых случаях, отказ от продолжения экономической поддержки.
ВБ посвятила один из разделов доклада анализу возвращения к повышенным темпам роста потребительских цен в мире, наблюдающегося на фоне восстановления экономической активности.
Из пяти последних случаев рецессии мировой экономики ситуация в 2020 году отличалась самым незначительным замедлением инфляции и самым быстрым последующим ее ускорением. Скорее всего в оставшиеся месяцы этого года ускорение инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования инфляции, ее уровень не выйдет за рамки целевых показателей, ожидает ВБ. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в которых инфляция превысит целевые показатели, возможно, не нужно будет принимать ответные меры ДКП при условии временного характера этого превышения и сохранения стабильных инфляционных ожиданий.
Аналитический раздел доклада GEP посвящен изучению того, как сокращение торговых издержек, связанных, например, с обременительным характером логистики и процедур пограничного контроля, может способствовать ускорению темпов восстановления экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах за счет создания благоприятных условий для торговли. Торговые издержки в этих странах, постепенно снижавшиеся в течение последних 15 лет, по-прежнему почти наполовину превышают аналогичные показатели в странах с развитой экономикой, в значительной мере за счет более высоких транспортных и логистических расходов.
"Торговые связи и глобальные производственно-сбытовые цепочки - это жизненно важный источник экономического прогресса в развивающихся странах и средство избавления от бедности для многих людей, - отмечает вице-президент группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста и финансовых учреждений Индермит Гил. - Развивающиеся страны постепенно восстанавливаются после пандемии COVID-19, и сокращение торговых издержек может привести к созданию благоприятных условий для возобновления роста торговли".
Прогноз роста/снижения ВВП, мировой торговли и цены нефти (в процентах), изменения к январскому GEP (в процентных пунктах):
|Страна/регион
|2021г
|изм., п.п.
|2022г
|изм., п.п.
|2023г
|Мировая экономика
|5,6
|1,5
|4,3
|0,5
|3,1
|Развитые экономики:
|5,4
|2,1
|4
|0,5
|2,2
|США
|6,8
|3,3
|4,2
|0,9
|2,3
|еврозона
|4,2
|0,6
|4,4
|0,4
|2,4
|Япония
|2,9
|0,4
|2,6
|0,3
|1
|Страны с формирующимся рынком и EM:
|6,0
|0,8
|4,7
|0,4
|4,4
|Китай
|8,5
|0,6
|5,4
|0,2
|5,3
|Россия
|3,2
|0,6
|3,2
|0,2
|2,3
|Турция
|5,0
|0,5
|4,5
|-0,5
|4,5
|Бразилия
|4,5
|1,5
|2,5
|0
|2,3
|ЮАР
|3,5
|0,2
|2,1
|0,4
|1,5
|Объем мировой торговли
|8,3
|3,3
|6,3
|1,2
|4,4
|Изм. цены нефти
|50,3
|42,2
|0
|-13,6
|0,9
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