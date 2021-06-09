Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем

Сенат США проголосовал во вторник, 8 июня, за принятие обширного пакета законов, направленных на повышение технологической конкурентоспособности Соединенных Штатов по отношению к Китаю. 68 голосами депутатов обеих крупнейших партий против 32 Сенат одобрил выделение порядка 190 миллиардов долларов на технологии и исследования. Кроме того, 54 млрд долларов пойдут на развитие в США производства и исследований в области полупроводников и телекоммуникационного оборудования, в том числе 2 млрд долларов на разработку чипов, используемых при производстве автомобилей. "Если мы ничего не предпримем, наши дни в качестве доминирующей сверхдержавы могут быть сочтены ", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сторонники законопроекта говорят о том, что им предусмотрены крупнейшие инвестиции в научные исследования США за последние десятилетия на фоне неуклонного снижения доли страны в мировом производстве полупроводников - с 37% в 1990 году до около 12% в настоящее время. В настоящее время в технологической отрасли наблюдается серьезный дефицит, так как в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, возникли значительные производственные ограничения.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение законопроекта Сенатом. "Мы не можем подвергнуться риску отставания, пока другие страны продолжают вкладываться в собственные исследования и разработки", - говорится в его заявлении. Теперь документ должен пройти Палату представителей Конгресса США.