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В Китае разработали руководящие принципы по внедрению блокчейна
15:56 08.06.2021 |
Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно с Центральной комиссией по делам в киберпространстве представили руководящие принципы по ускорению внедрения технологии блокчейн.
Документ выступает инструкцией для ИТ-отделений провинциальных и муниципальных органов власти. В нем обозначены долгосрочные цели по созданию блокчейн-компаний и приложений, расширяющих возможности различных секторов экономики. Он является инструментом реализации принятой стратегии цифрового Китая.
Принципы сфокусированы на улучшении качества госуслуг, защите интеллектуальной собственности и повышении прозрачности в обмене правительственными данными.
Местным органам власти поручили оказывать как политическую, так и экономическую поддержку выполнению руководящих принципов. Эти меры включают:
* создание индустриальных парков;
* предоставление налоговых льгот для стартапов;
* увеличение финансирования сферы человеческого капитала.
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