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В этом году Китай рассчитывает совершить не менее 40 космических пусков
12:48 08.06.2021 |
В этом году Китай рассчитывает совершить не менее 40 космических пусков. Даже в штатных ситуациях каждый из них сопровождается падением частей ракет на землю, и потому нужно позаботиться, чтобы избежать ущерба и облегчить их поиск. Для этого в Китае разработаны и испытываются парашютные системы. Одно из таких испытаний прошло на днях, позволив обнаружить упавшие ускорители всего за 25 минут вместо часов и даже недель поисков.
В минувшую пятницу в ходе запуска на орбиту очередного метеорологического спутника ракета-носитель Чанчжэн 3B или CZ-3B (англоязычное название Long March 3B) испытала на ускорителях парашютную систему для точного приземления отработавших ступеней. В ускорители были встроены парашюты и парафойлы общей площадью 300 м2. После отделения ускорителей парашюты раскрывались в заданной последовательности и направляли ускоритель в определённую зону падения. Утверждается, что такая система позволила на 70 % уменьшить зону вероятного приземления этих частей ракеты.
Все мы помним, как несколько недель назад мир следил за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Чанчжэн, которая ранее вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской орбитальной станции. Обломки ракеты упали недалеко от Мальдивских островов в Индийском океане. Это снова подняло вопрос космического мусора. Опасность от падения частей ракет на ранних этапах полёта относительно высока и парашютные системы позволяют смягчить её. Кроме того, такие системы помогут снизить сопутствующие затраты на обеспечение полётов.
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