США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам

Из-за кибератаки многие АЗС на востоке США остались без топлива

После нападения предполагаемых российских хакеров на крупнейшую сеть трубопроводов в США американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось вернуть компании-оператору Colonial Pipeline значительную часть уплаченного ею выкупа. Следственные органы изъяли 63,7 биткоина на сумму почти 2,3 млн долларов, сообщило министерство юстиции США вечером в понедельник, 7 июня. Всего компания заплатила преступникам около 5 млн долларов.

Заместитель директора ФБР Пол Эббот заявил, что его сотрудникам удалось идентифицировать электронный кошелек, который хакеры из группировки DarkSide используют для вымогательства денег у фирм.

Компания Colonial Pipeline в середине мая сообщила, что стала жертвой кибератаки, в результате которой пришлось полностью приостановить работу трубопроводов, обеспечивающих восточное побережье США топливом на 45 процентов. В ряде регионов страны стала ощущаться нехватка бензина. Особенно сильно пострадала столица США Вашингтон, где временно остались без топлива 88 процентов всех автозаправочных станций.