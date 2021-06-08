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Лукашенко объявил государственным праздником день вторжения СССР в Польшу
23:33 07.06.2021 |
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября - день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Лукашенко назвал новый праздник "Днем народного единства".
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - заявили в пресс-службе Лукашенко.
В сообщении добавляют, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций".
"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - добавляют в заявлении.
Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.
Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.
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