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Google, Amazon и Facebook поддержали единый налог для IT-компаний, предложенный странами G7
18:41 07.06.2021 |
Несколько дней назад страны-участницы Большой семёрки (G7) поддержали предложение США о введении единого налога для транснациональных IT-компаний. Если эти реформы будут завершены, то крупнейшие технологические компании с рентабельностью не менее 10 % должны будут платить минимум 15 % налога на прибыль. Некоторые из крупнейших IT-гигантов уже отреагировали на новую инициативу, причём, положительно.
Новое соглашение должно снять напряжённость между странами в плане регулирования налогообложения. Ожидается, что более детально новые правила будут проработаны во время встречи министров стран-участниц Большой двадцатки (G-20). Очевидно, что новые налоговые правила затронут крупнейшие компании технологического сектора, такие как Google, Amazon и Facebook, представители которых отреагировали на соглашение по налогам стран G7.
Amazon заявила, что новое соглашение «знаменует собой долгожданный шаг вперёд» в направлении «стабилизации международной налоговой системы». «Мы надеемся, что дискуссии продолжатся в расширенных составах альянса G-20 и Inclusive Framework», - приводит источник слова представителя Amazon.
Вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг (Nick Clegg) приветствовал сделку G7, отметив, что гигант социальных сетей «давно призывает к реформе глобальных налоговых правил». По его мнению, соглашение является важным шагом к достижению определённости для бизнеса и укреплению доверия общественности к глобальной налоговой системе. «Мы хотим, чтобы процесс международной налоговой реформы увенчался успехом, и понимаем, что это может означать, что Facebook придётся платить больше налогов, причём в разных местах», - сказал господин Клегг.
Представитель Google заявил, что компания решительно поддерживает инициативу стран G7 и надеется на «сбалансированное и прочное соглашение». Представители Apple воздержались от комментариев по данному вопросу.
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