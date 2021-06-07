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НАТО примет новую повестку для сдерживания России
11:59 07.06.2021 |
В ближайшее время Североатлантический альянс примет новую повестку "НАТО 2030", целью которой станет сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессивности России". Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 июня.
По его словам, в отношении России альянс намерен по-прежнему придерживаться двух принципов устрашения и диалога. Еще никогда после окончания холодной войны НАТО не принимала больше мер для своей обороны, чем сегодня, заявил далее Столтенберг. "С другой стороны, мы должны в трудные времена тем более продолжать диалог о контроле над вооружениями и других военных и политических проблемах с нашим соседом - Россией. Если мы не будет разговаривать друг с другом, мы не сможем устранить наши разногласия и улучшить взаимопонимание", - подчеркнул он.
Повестка "НАТО 2030" должна стать ответом на "смещение центров власти и новые глобальные вызовы в области политики безопасности", пояснил Столтенберг. Среди угроз альянсу он назвал также укрепление военной мощи Китая, новые формы международного терроризма, рост числа кибератак и увеличение списка стран, владеющих ядерным оружием.
Укрепление политического и военного сотрудничества России и Китая
"Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время укрепляют сотрудничество, как политическое, так и военное", - отметил он, заявив о "новых масштабах и серьезных вызовах", связанных со сближением РФ и КНР. В частности, Москва и Пекин все чаще координируют свои решения в рамках ООН и других международных организаций, указал глава НАТО.
"Кроме того, обе страны проводят совместные военные учения, вместе отрабатывают полеты на дальние расстояния на боевых самолетах и военно-морские операции, они интенсивно обмениваются опытом и в сферах боевых систем и контроля над интернетом", - отметил Столтенберг.
Как ожидается, повестка будет утверждена на саммите 30 стран - членов НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Впервые в саммите будет участвовать новый президент США Джо Байден, в последний раз - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).
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