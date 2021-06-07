Венгры протестуют против китайского университета

Около десяти тысяч человек вышли на улицы Будапешта в субботу, 5 июня, в знак протеста против строительства филиала шанхайского Университета Фудань в Венгрии. Демонстранты упрекают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в чрезмерной близости к китайским властям. На плакатах, которые несли участники марша, было написано "Нет Фуданю!"

Согласно договоренности между правительством Венгрии и руководством китайского университета, в Будапеште должен быть возведен студенческий городок площадью 500 тысяч квадратных метров, рассчитанный примерно на пять тысяч студентов. Особое недовольство протестующих вызвало то, что учреждение, полностью подконтрольное Коммунистической партии КНР, должно создаваться на деньги венгерских налогоплательщиков.

Стоимость строительства учебного комплекса предварительно оценивается в 1,5 млрд евро. Элитный университет Фудань считается кузницей кадров для Компартии и спецслужб Китая. Территория, на которой предполагается построить его филиал в Будапеште, ранее предназначалась для строительства дешевых студенческих общежитий.

Мэр Будапешта против проекта

На стороне протестующих выступает мэр венгерской столицы Гергей Карачонь, считающийся одним из наиболее вероятных противников Орбана на будущих выборах. Оппозиционный градоначальник некоторое время назад дал распоряжение переименовать улицы, примыкающие к территории предполагаемого строительства, в улицу Далай-ламы, Уйгурских мучеников и Гонконгской свободы. МИД КНР отреагировал на это с возмущением, назвав действия мэра "достойными презрения".

В ЕС озабочены сближением Венгрии и Китая

Ни одна другая страна ЕС не имеет таких тесных контактов с КНР, как Венгрия. Премьер Орбан и его окружение видят в этом экономическую выгоду для страны. В течение нескольких лет венгерские представители в европейских структурах выступают против резолюций ЕС, подвергающих Китай критике. В Брюсселе опасаются, что чрезмерное сближение Будапешта с Пекином может привести к ослаблению внутриевропейских связей.