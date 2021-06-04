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ЕС утвердил санкции против белорусских авиакомпаний
17:26 04.06.2021 |
Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился в 14.00 по западноевропейскому времени (15.00 мск) пятницы, 4 июня. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступят в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня.
Санкции предполагают запрет самолетам "Белавиа" и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.
Посадка лайнера Ryanair в Минске
Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.
Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.
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