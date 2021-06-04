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Германия предлагает изменить систему голосования в ЕС из-за постоянных вето Венгрии
15:48 04.06.2021 |
Германия призвала Европейский Союз обсудить возможность голосования совместных заявлений по внешней политике квалифицированным большинством, а не единогласно, на фоне постоянных блокирований Венгрии.
Об этом заявил госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Бергер в пятницу скептически оценил недавние шаги Венгрии по блокированию заявлений ЕС и предложил провести реформу, чтобы дать возможность квалифицированному большинству голосовать заявления по внешней политике.
Он считает, что Будапешт перешел границы, заблокировав намерения ЕС выступить против Китая по поводу Гонконга.
Это второй раз за последние три недели, когда венгерское правительство единственным среди стран ЕС отказалось присоединиться к другим 26 государствам-членам. Ранее Будапешт заблокировал призыв к прекращению огня во время недавнего израильско-палестинского конфликта.
Одного голоса достаточно, чтобы заблокировать совместные инициативы по политике безопасности, но Бергер хочет, чтобы это изменилось. Политик из команды министра иностранных дел Хайко Мааса заявил, что общая внешняя политика и политика безопасности ЕС не работала бы, если бы было так легко заблокировать совместные инициативы.
"Венгрия снова заблокировала заявление ЕС по Гонконгу. Три недели назад это было по Ближнему Востоку. Нам нужны серьезные дебаты о способах управления инакомыслием, включая голосование квалифицированным большинством", - сказал Бергер.
Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз может начать делать заявления от имени 26 стран-членов, а не всех 27, после серии вето Венгрии по ряду вопросов.
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