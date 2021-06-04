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Байден запретил американцам инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei
07:59 04.06.2021 |
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о расширении запрета на инвестиции для компаний и граждан США в китайские компании. Новый документ содержит список из 59 компаний, связанных, по мнению американского правительства, с вооружёнными силами, разведкой или правительством Китая. В этот список попала Huawei и три крупнейших китайских телекоммуникационных компании.
Запрет вступит в силу 2 августа. С этого момента у инвесторов будет один год, чтобы избавиться от доли в обозначенных китайских компаниях. Приказ Байдена, по сути, является отредактированным указом бывшего президента Дональда Трампа, который некоторые компании оспорили в судебном порядке, что сбило с толку инвесторов.
Многие из компаний, которые попали в список Байдена, ранее были внесены в санкционный список администрации Трампа. Среди них телекоммуникационные компании China Mobile Communications, China Unicom и China Telecommunications. В список также попали оборонные и аэрокосмические компании Aviation Industry Corp. of China, China North Industries Group и другие. Под санкции попал и известный производитель оборудования для видеонаблюдения Hikvision.
Министерство финансов США планирует выпустить руководство по штрафам за нарушение санкций. Согласно распоряжению Байдена, инвестиционные запреты будут применяться к дочерним компаниям внесённых в перечень компаний только в том случае, если они внесены в соответствующий список Управления по контролю за иностранными активами. Санкционный список будет согласован с Госдепартаментом США и Министерством обороны.
Поправки в приказ Трампа были внесены после того, как две китайские компании успешно оспорили его в судебном порядке. Команда Байдена заявила, что пересмотр списка был необходим, чтобы обеспечить его юридическую устойчивость и надёжность в долгосрочной перспективе.
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