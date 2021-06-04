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Евросоюз изменил правила ввоза наличных денег
23:29 03.06.2021 |
Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года. Определение "наличных" расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.
С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:
Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),
* Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы,
* Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
* Золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.
* Таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.
Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.
В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.
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