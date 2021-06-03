ЕС и Великобритания договорились о рыбной ловле на фоне спора в Ла-Манше

Евросоюз и Великобритания заключили соглашение, устанавливающее ограничения вылова для совместно управляемых рыбных запасов на 2021 год, что стало первым ежегодным соглашением по новому торговому пакту между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Это соглашение обеспечивает предсказуемость и непрерывность для наших флотов с окончательным разрешенным общим выловом до конца года", - заявил еврокомиссар по вопросам рыболовства Вирджинюс Синкявичюс.

Соглашение устанавливает общий допустимый улов (TAC) для 75 совместных рыбных запасов на 2021 год, а также для некоторых глубоководных запасов на 2021 и 2022 годы. Она также обеспечивает четкость ограничений доступа для видов, не относящихся к квоте.

По новому Соглашению о торговле и сотрудничестве 25% предыдущей квоты ЕС в водах Британии будет передано Британии с этого момента до июня 2026 года, с конкретным годовым процентом TAC, согласованным для каждого рыбного запаса. Взаимный доступ к водам друг друга теперь предоставляется через систему лицензирования рыболовных судов.

Доступ к рыболовецким водам спровоцировал несколько споров за пять месяцев с момента выхода Британии из единого рынка и таможенного союза блока в начале года.

В начале этого месяца между Британией и Францией разразился новый спор относительно доступа французских рыболовных судов в воды вокруг острова Джерси, причем французские суда жаловались, что выданные им лицензии включают условия, которые не были включены в торговое соглашение. Этот спор остается нерешенным.