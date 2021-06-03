Евросоюз ужесточает налоговые правила для крупного бизнеса

Представители государств Европейского Союза и депутаты Европарламента согласовали новые правила налогообложения для особо крупных предприятий. Как сообщается на сайте Европарламента во вторник, 1 июня, международные компании обяжут предоставлять данные о том, сколько налогов и в какой именно стране ЕС они платят (Country-by-Country-Reporting).

Новые правила коснутся фирм с годовой выручкой свыше 750 млн евро, осуществляющих деятельность более чем в одной стране, а также их филиалов и дочерних предприятий. Подробная информация, включающая также данные об обороте, прибыли и убытках, должна публиковаться в интернете, при этом будут использованы единая форма и машиночитаемый формат.

Ожидается, что эти правила, призванные способствовать налоговой прозрачности, через четыре года будут пересмотрены и при необходимости изменены, говорится далее в сообщении. Для вступления в силу правила должны быть одобрены комитетами Европарламента по экономике, финансовой политике и юридическим делам, а также самим Европарламентом и Советом Евросоюза. Ожидается, что это произойдет после летних каникул.

Окончание пятилетнего спора

Достижение договоренностей означает конец спора о налоговых правилах внутри ЕС, длившегося пять лет, отмечает агентство dpa. В 2016 году Еврокомиссия представила предложение по введению Country-by-Country-Reporting, которое через год поддержал Европарламент. Однако страны Евросоюза приняли предложение только весной 2021 года, после чего началось обсуждение деталей.