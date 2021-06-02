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Один из крупнейших кораблей ВМС Ирана затонул в Оманском заливе
11:32 02.06.2021 |
Корабль снабжения Kharg (бортовой номер 431) ВМС Ирана загорелся и затонул в районе порта Джаск в Оманском заливе. Об этом в среду, 2 июня, сообщили информагентства Fars News Agency и Tasnim News Agency.
Пожар вспыхнул в районе 02:25 по местному времени (00.55 EEST). Попытки его потушить предпринимались на протяжении около 20 часов, передало агентство AFP.
На распространяемых в соцсетях кадрах видно, что над танкером ВМС поднимаются столбы черного дыма. С борта корабля удалось эвакуировать всю команду.
Власти не называют причин возгорания
Власти Ирана не называют причин возгорания. Mehr News Agency отмечает, что судно использовалось для тренировки курсантов.
В июне 2019 года в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться магнитные мины.
Корабль прошел модернизацию
Kharg был спущен на воду в 1977 году. Он предназначался, в частности, для обеспечения топливом, продуктами, пресной водой, боеприпасами других морских судов.
В 2014-2016 годах корабль прошел модернизацию. В ходе реконструкции были заменены многие ключевые узлы, в том числе паровые турбины, установлены современные навигационные системы.
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