Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Семь стран ЕС начали выдавать «паспорта вакцинации»
18:26 01.06.2021 |
Семь стран Европейского Союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
"Семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - решили подключиться к программе и начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат COVID ЕС только тогда, когда будут развернуты все функции. Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", - говорится в сообщении.
Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге. Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, сдал отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции.
"Созданный всего за два месяца, шлюз ЕС обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности сертификатов. Во время этого процесса никакие личные данные не передаются и не сохраняются", - пояснили в Еврокомиссии.
Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.
Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.
Он также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|История бренда «Бриджстоун»
В РУБРИКЕ
|Семь стран ЕС начали выдавать «паспорта вакцинации»
|Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ
|Германия официально перестала быть производителем урана
|ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразовых пластиковых изделий
|Власти США обяжут криптокомпании передавать данные о клиентах
|Китайская перезагрузка: как Байден меняет отношения с Пекином
Это интересно
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office