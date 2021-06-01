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Информация об агентстве
Германия официально перестала быть производителем урана
17:03 01.06.2021 |
Германия официально прекращает добычу урана. Об этом во вторник, 1 июня, сообщило агентство dpa.
По его данным, последняя партия этого радиоактивного элемента покидает территорию предприятия Wismut GmbH в городе Кёнигштайн (земля Гессен). Поставка включает в себя 19,5 тонн смеси воды и оксида урана.
С 1997 года закупки у предприятия осуществляла американская компания Nuclear Fuels.
Прекращение производства осуществляется под контролем Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Международного агентства по атомной энергии (IAEA).
Добыча завершилась в 1990 году, но продолжалась доразработка запасов
В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году. Тем не менее при доразработке остаточных запасов - в том числе в Саксонии и Тюрингии - были получены до 3 350 тонн этого вещества.
До 1990 года ГДР была четвертым по объему производителем урана в мире. С 1946 года около 216 350 тонн было поставлено только в СССР, который использовал радиоактивный элемент для своей ядерной программы.
С 1991 года Wismut GmbH занималась восстановлением ущерба, нанесенного окружающей среде производством, и его консервацией. Федеральное правительство выделило порядка 6,8 млрд евро на эти цели.
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