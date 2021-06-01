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ЕК опубликовала руководство по отказу от одноразовых пластиковых изделий
11:34 01.06.2021 |
Европейская комиссия опубликовала руководство для стран-членов Евросоюза по отказу от ряда одноразовых пластиковых изделий, наносящих вред окружающей среде.
Согласно документу, до 3 июля государства Евросоюза должны проследить за тем, чтобы с прилавков исчезли пластиковые товары, которым легко найти менее экологически вредную альтернативу.
Речь идет, в частности, о таких товарах как пластиковые тарелки и стаканы, столовые приборы, соломинки, ватные палочки, палочки для воздушных шаров, чашки и контейнеры из полистирола.
Такие товары как влажные салфетки и рыболовные снасти под запрет не попадают. Однако производители должны будут делать соответствующие маркировки о вреде окружающей среде. Также ужесточается контроль за утилизацией таких товаров. Государства ЕС должны проводить информационные кампании для привлечения внимания к этой проблеме.
"Более 80% отходов в морях приходятся на пластик. Одноразовые изделия из пластика используются лишь короткое время, послед чего выбрасываются, поэтому гораздо больше вероятность, что они попадут в море в отличие от изделий для многоразового использования. Пластиковые изделия накапливаются в морях, океанах, на пляжах Европейского союза и всего мира, представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека", - говорится в документе Еврокомиссии.
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