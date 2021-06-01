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Меркель направляет делегацию в США для обсуждения «Северного потока 2»
07:55 01.06.2021 |
В преддверии первого визита Джо Байдена в Европу в качестве американского президента в Вашингтон отправилась высокопоставленная команда немецких переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции США и в Германии, помимо прочего, в отношении к газопроводу "Северный поток - 2". Об этом во вторник, 1 июня, сообщают издания медиагруппы Funke.
Возглавляют немецкую делегацию Ян Хеккер (Jan Hecker), внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), и Ларс-Хендрик Рёллер (Lars-Hendrik Röller), советник Меркель по экономическим вопросам. Они встретятся с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.
Байден с 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 в английском Корнуолле, а затем отправится в Брюссель на саммит НАТО и переговоры с лидерами Евросоюза.
Байден не стал вводить санкции против Nord Stream 2 AG
25 мая Байден объявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), потому что газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет". "С самого начала я выступал против "Северного потока - 2", - указал Байден.
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