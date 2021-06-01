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Меркель и Макрон призвали Данию и США объяснить шпионский скандал
22:26 31.05.2021 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Данию и США разъяснить скандал со шпионажем. Слежка за союзниками недопустима, заявил французский лидер в ходе германо-французского министерского совета, проходящего в виртуальном формате в понедельник, 31 мая. Берлин и Париж ожидают полной открытости от датской и американской стороны, подчеркнул Макрон.
Глава германского правительства тоже указала на недопустимость "шпионажа за друзьями". Берлин "успокоен" позицией властей Дании, которая является "хорошей основой для установления доверительных отношений в дополнение к разъяснению фактов", добавила Меркель.
Официальный Копенгаген уже отмежевался от причастности к шпионажу. Систематическое прослушивание близких союзников неприемлемо, заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.
Разведка Дании позволяла АНБ прослушивать политиков ФРГ
Рабочая группа Службы военной разведки Дании (FE) ранее заключила, что Агентство национальной безопасности (АНБ) - подразделение Минобороны в составе разведсообщества США - шпионило за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ. Выводы экспертов, охватывающие период с 2012 по 2014 годы, опубликовал ряд европейских СМИ. По данным расследователей, американская сторона перехватывала смс-сообщения, телефонные звонки и иную информацию по датским подводным коммуникационным кабелям, пользуясь сотрудничеством с военной разведкой Дании.
По сведениям журналистов, в число германских политических деятелей, за которыми следило АНБ, помимо главы правительства попали действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в его бытность главой МИД Германии, а также Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück), кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах 2013 года.
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