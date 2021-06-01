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Дания помогала США следить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ
13:01 31.05.2021 |
Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало партнерство с подразделением внешней разведки Дании, чтобы шпионить за высшими чиновниками соседних стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Такие выводы являются результатом внутреннего расследования в Датской службе оборонной разведки с 2015 года по роли АНБ в партнерстве.
По данным расследования, которое охватывало 2012 и 2014 годы, АНБ использовала датские информационные кабели для шпионажа за высшими должностными лицами Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера оппозиции Германии Пира Штайнбрюка.
На вопрос о комментарии по расследованию пресс-секретарь немецкой канцелярии заявил, что об этих обвинениях стало известно лишь из вопроса журналистов и отказался комментировать.
Дания, близкий союзник США, размещает несколько ключевых станций посадки подводных интернет-кабелей к Швеции, Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании.
Внутреннее расследование в разведывательной службе Дании было начато в 2014 году на фоне беспокойства по поводу утечки от Эдварда Сноудена годом ранее, раскрывавшего, как работает АНБ.
"Это гротескно, что дружеские спецслужбы действительно перехватывают и подглядывают за высшими представителями других стран. Политически я считаю это скандалом", - сказал Штайнбрюк немецком вещателю ARD.
Министр обороны Швеции Петер Гультквист сказал шведскому телеканалу SVT, что "требует полной информации об этих вещах". Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил телерадиокомпании NRK, что "следует воспринимать обвинения серьезно".
Решение от августа прошлого года об отстранении руководителя разведывательной службы Дании и трех других должностных лиц с их должностей после критики и обвинений в серьезных правонарушениях со стороны независимого совета, которая контролирует подразделение было сосредоточено вокруг расследования 2015 года.
В прошлом году правительство Дании заявило, что начнет расследование дела на основе информации из отчета обличителя. Ожидается, что это расследование завершится позже в этом году.
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