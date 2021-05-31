Финансовые новости
- |
- 31.05.21
- |
- 08:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине
07:53 31.05.2021 |
Администрация президента США Джо Байдена запросила на 2022-й финансовый год $58,5 млрд на обеспечение деятельности госдепа и его целей, свидетельствует опубликованный американским внешнеполитическим ведомством в пятницу документ.
"Бюджет на 2022-й финансовый год запрашивает $58,5 млрд на госдеп и Агентство США по международному развитию", - говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что это на 10% выше, чем итоговый бюджет госдепа в 2021-м финансовом году.
"Эти ресурсы позволят нам продвигать внешнюю политику администрации от имени американского народа. Это (эта сумма - ИФ) также отображает важность, которую администрация определяет для глобального лидерства США и того факта, что дипломатия и развитие являются жизненно важными средствами для продвижения интересов США", - следует из сообщения.
Согласно документу, на расходы в европейском регионе и Евразию предлагается выделить в общей сложности $665,8 млн, которые, в частности, пойдут на "укрепление устойчивости стран к иностранному злонамеренному влиянию и продвижению евро-атлантической интеграции, противостоя растущим вызовам со стороны России и КНР".
Так, $88 млн из этой суммы планируется выделить на "поддержку демократизации Грузии, ее экономического развития и создания устойчивости к противостоянию злонамеренного влияния со стороны Кремля". Кроме того, на помощь Украине пойдут $255 млн для усиления ее "способности противостоять российской агрессии". Для противодействия "российскому влиянию и дезинформации" на Западных Балканах требуется, согласно документу, $106 млн.
На Центральную Азию администрация запросила $123 млн, из них $31,4 млн должны быть выделены на американскую помощь Узбекистану, а $19 млн - на помощь Таджикистану.
Предложенные в пятницу администрацией США проекты федеральных бюджетов ведомств на 2022 год будут переданы на рассмотрение в конгресс. Итоговые утвержденные варианты бюджетов могут заметно отличаться от первоначального варианта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»
|Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
|САУ по стандартам НАТО: Какие перспективы у украинской «Богданы»
|Торговля на межбанке 27 мая шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов на Закарпатье после полугодовых попыток
|Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом
|Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине
|Безумие Лукашенко – подарок Украине? Если ЕС введет санкции на транзит газа, то да
|Беларусь торгуется и готова вернуть режим свободной торговли с Украиной
|Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины
Это интересно
|В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
|Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
|Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса
|Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1