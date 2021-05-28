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ЕС не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы
13:25 28.05.2021 |
В ЕС не исключают эскалации напряженности с Россией из-за ситуации, сложившейся с отменой европейских рейсов в Москву, но пока наблюдают за ситуацией.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны в Лиссабоне.
"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это большое нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить время от времени или это общая норма от российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью. Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", - сказал Боррель.
По его словам, ситуация с отменой рейсов создает риск эскалации напряженности между ЕС и РФ.
"Риск эскалации всегда существует. Может так случиться, что все управление воздушным движением может быть нарушено, а может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим", - сказал боррелий.
Накануне два дня подряд отменялся рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство.
Авиакомпания планировала перенаправить самолет в обход Беларуси.
Российская сторона также не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси.
Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.
Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.
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