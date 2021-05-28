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Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии
08:49 28.05.2021 |
Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь одержал Башар Асад. Эти выборы "не являются ни свободными, ни честными", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в четверг, 27 мая, после совещания с 27 главами МИД стран ЕС в Лиссабоне.
По словам Борреля, эти выборы не привнесут ничего в урегулирование конфликта в Сирии и не приведут к нормализации отношений между мировым сообществом и сирийским режимом. Ранее выборы раскритиковали министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и США. "Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным", - говорится в их совместном заявлении.
О победе Асада было объявлено в ночь на пятницу, 28 мая. По официальным данным, он набрал 95,1 процента голосов избирателей. Сами выборы прошли в среду.
Тем временем Евросоюз в очередной раз продлил санкции против режима Асада. Об этом решении объявил в четверг Совет ЕС. Санкции, предусматривающие эмбарго на торговлю нефтью, ограничение инвестиционной активности и заморозку счетов сирийских функционеров, продлены до 1 июня 2022 года. Кроме того, был дополнен список сирийцев, в отношении которых действуют санкции. На данный момент в него входят 283 физических лица и 70 организаций и фирм.
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