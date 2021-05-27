Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

Китайские правоохранительные органы использовали системы на базе искусственного интеллекта для анализа эмоций заключенных уйгуров в автономном районе Синьцзян. Об этом сообщил изданию BBC анонимный инженер-программист, установивший такие системы в полицейских участках провинции.

Название компании, на которую работает программист, не разглашается. Однако информатор предоставил BBC пять фотографий заключенных-уйгуров, на которых была протестирована система распознавания эмоций.

«Мы разместили камеру обнаружения эмоций на расстоянии 3 м от объекта. Она похожа на детектор лжи, но имеет гораздо более передовые технологии. Сотрудники правоохранительных органов усаживали заключенных на «удерживающие стулья», которые часто устанавливаются в полицейских участках по всему Китаю. Запястья и лодыжки на таких стульях зафиксированы металлическими ограничителями», - пояснил инженер.

Как сообщил источник, система искусственного интеллекта обучена обнаруживать и анализировать даже мельчайшие изменения в выражении лица и кожи. Программа создает круговую диаграмму, демонстрирующую долю негативного или тревожного состояния человека. По словам программиста, программное обеспечение предназначалось для «предварительного судебного решения без каких-либо достоверных доказательств».

Уйгуры обычно должны предоставлять образцы ДНК местным властям, проходить цифровое сканирование, и большинству из них приходится загружать правительственное телефонное приложение, которое собирает данные, включая списки контактов и текстовые сообщения. Большая часть данных вводится в компьютерную систему под названием Integrated Joint Operations Platform, предназначенную для выявления подозрительного поведения.

Система собирает информацию о десятках различных видов совершенно законного поведения, в том числе о том, выходят ли люди через черный ход, а не через парадный, заправляют ли они бензин в машине, которая им не принадлежит.