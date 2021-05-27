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Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня
13:17 27.05.2021 |
Европейская комиссия официально подтвердила, что европейская прокуратура (EPPO) заработает с 1 июня.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
"Мы уже на финише: мы собираемся открыть первый в истории независимый офис ЕС для расследования и преследования преступлений, касающихся бюджета ЕС. С 1 июня европейские прокуроры под сильным руководством Лауры Ковеши будут преследовать преступников и гарантируют, что ни одного евро не тратится на коррупцию или мошенничество", - сказала вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.
Европейская прокуратура будет отвечать за расследование уголовных дел и преследования за преступления против бюджета ЕС. Это первая наднациональная прокуратура.
Она будет расследовать мошенничество, связанное с расходами и доходами; мошенничество, связанное с НДС (если оно касается двух или более государств-членов и оценивается минимум в 10 млн евро); отмывание средств, полученных в результате обмана бюджета ЕС; активную и пассивную коррупцию или присвоение, затрагивающие финансовые интересы ЕС;
Этот новый орган Союза также может расследовать и преследовать любую другую незаконную деятельность, которая "неразрывно связана" с правонарушением против бюджета ЕС.
EPPO будет проводить свои расследования независимо от Еврокомиссии, других учреждений и органов ЕС, а также от государств-членов. Ожидается, что прокуратура будет расследовать примерно 3000 дел в год.
В текущей структуре 22 страны-члена ЕС принимают участие в расширенном сотрудничестве. Прокуратура, возглавляемая румынкой Лаурой Ковеши, имеет офис в Люксембурге, который состоит из одного европейского прокурора на каждое государство-участник и другой персонал. Кроме того, неотъемлемой частью независимого органа являются делегированные европейские прокуроры в государствах-членах.
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