Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака
10:36 27.05.2021 |
На текущей неделе анонсированы два крупномасштабных, независимых друг от друга проекта по производству «низкоуглеродного» аммиака в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Во вторник были обнародованы амбициозные планы строительства завода по производству зеленого аммиака стоимостью 1 млрд долларов, который будет ориентирован на региональные и международные рынки.
В промышленной зоне KIZAD (Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi), которая является дочерним предприятием Портов Абу-Даби, с помощью огромной солнечной электростанции мощностью 800 мегаватт (МВт) будет производиться до 200000 тонн безуглеродного аммиака в год. Для реализации проекта создана специальная компания (SPV) Helios Industry.
Абдулла Аль Хамели, глава кластера промышленных городов и свободных зон в портах Абу-Даби, отмечает: «Порты Абу-Даби гордятся тем, что являются хозяином такой инновационной компании, как Helios Industry, и одним из первых заводов по производству экологически чистого аммиака с нулевым выбросом углерода».
В понедельник Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о проекте по строительству в Рувайсе завода «мирового масштаба» по производству синего аммиака.
Завод производительностью 1 млн тонн в год расположится в рамках «промышленной экосистемы TA'ZIZ» и химического центра в прибрежном промышленном комплексе.
ADNOC уже является крупным поставщиком водорода и аммиака, производя более 300000 тонн водорода в год на промышленном комплексе Ruwais.
Синий аммиак производится из азота и «синего» водорода, полученного из природного газа, с улавливанием и хранением СО2 в процессе (производства водорода). Аммиак можно использовать в качестве низкоуглеродного топлива в широком спектре промышленных применений, включая транспорт, энергетику и промышленность, в том числе производство стали, цемента и удобрений, отмечает ADNOC.
Компания рассказывает, что она подписала ряд соглашений по изучению возможностей поставок водорода с клиентами в «ключевых центрах спроса», включая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и корейскую GS Energy.
Султан Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и управляющий директор ADNOC заявил: «Это важная веха в развитии нашего бизнеса синего водорода и аммиака, основанного на сильной позиции ОАЭ как производителя конкурентоспособного природного газа с низким содержанием углерода и на нашем лидерстве в области улавливания и подземного хранения углерода».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На протяжении всего дня 26 мая межбанк тянули к новому психологическому уровню
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня
|Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих
|Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США
|В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака
|ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением
|Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины
Это интересно
|В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч
|Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения
|240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1
|Google выпустила долгожданную Fuchsia OS
|Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве